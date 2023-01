Inde: jeune homme encorné à mort lors d’une fête traditionnelle

Inde : Jeune homme encorné à mort lors d’une traditionnelle fête du taureau

Vieille de plus de 2000 ans, la tradition du Jallikattu, qui marque le début de la récolte d’hiver, constitue une des compétitions sportives les plus anciennes au monde. Le but n’en est pas de tuer le taureau. Les bêtes sont décorées et les hommes rivalisent d’habileté pour les forcer à s’arrêter et retirer les fanions de leurs cornes.