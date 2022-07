Nord de la France: jeune homme tué dans une attaque au couteau en plein centre-ville de Metz

Est de la France : Jeune homme tué dans une attaque au couteau en plein centre-ville de Metz

«L’enquête judiciaire en éclairera les circonstances et, je l’espère, permettra d’identifier et de sanctionner le ou les agresseurs», a ajouté François Grosdidier dans une publication sur sa page Facebook et sur son compte Twitter. Présentant ses condoléances à la famille et saluant l’action des forces de l’ordre et des secours, François Grosdidier a aussi réitéré sa «volonté» de «renforcer la politique sécuritaire à Metz: augmentation des effectifs de police municipale, de la vidéoprojection à l’ensemble des quartiers, implantation des îlotiers, patrouilles 24 h/24».