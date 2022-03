Valais : Jeune louve abattue près d’un hameau dans le secteur de Nendaz

La régulation de la meute du Val d’Hérens avait été autorisée l’automne passé. Une femelle qui s’était approchée d’une zone d’activité humaine a été tirée samedi.

En septembre dernier, s’appuyant sur le préavis favorable délivré par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), le Canton du Valais avait autorisé la régulation de la meute de loups du Val d’Hérens, qui comprenait cinq louveteaux. Le décret cantonal portait sur l’abattage de deux bêtes, mais pas les géniteurs. Jusqu’ici, les prédateurs avaient échappé à leur traque et l’OFEV avait récemment approuvé un élargissement du périmètre de tir.

Or, samedi, les gardes-faune professionnels valaisans ont abattu une jeune louve dans une zone d’activité humaine, proche d’un hameau de la région de Nendaz. La dépouille de cette femelle a été envoyée à l’Institut de pathologie animale de l’Université de Berne pour une identification.

Le Service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune espère que, outre la réduction de l’effectif de la meute, le tir opéré samedi aura un effet dissuasif sur les autres prédateurs et les découragera de s’approcher des zones habitées. Il poursuit sa surveillance des prédateurs de ce secteur afin de réaliser le second tir autorisé avant le délai fixé, à savoir le 31 mars 2022.