France : Jeune migrant découvert pendu dans une remorque de camion

La victime, un homme d’une vingtaine d’années d’origine a priori érythréenne, se serait donné la mort à l’aide d’une sangle de camion, a annoncé le Parquet de Boulogne-sur-Mer.

«Il a été retrouvé pendu dans une remorque de camion, mais une remorque seule, qui n’était raccrochée à aucun camion ou dispositif» de tractage, et se trouvait «en stationnement», a-t-il précisé. «La thèse suicidaire est privilégiée», a poursuivi le procureur, qui a ouvert une enquête «en recherche des causes de la mort». «Il n’y a pas de témoin du drame» en dehors «des personnes qui l’ont découvert dans cette remorque, et qui ont alerté les CRS», a-t-il dit. Selon les premiers éléments, «il est décédé quelques heures avant la découverte».

Selon un pompier présent sur place, les secours appelés vers 16 h ont découvert la victime pendue à l’aide d’une sangle de camion. La remorque était stationnée sur le parking de l’entreprise de transport privée Scania, une zone grillagée et surveillée située non loin de la rocade portuaire et de l’A16. Plusieurs exilés présents aux abords de la zone ont affirmé que ce sont des migrants qui ont découvert le corps et alerté les secours.