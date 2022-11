Lausanne : Jeune militant antipub condamné

Il avait brisé trois caissons publicitaires à Lausanne. Un jeune Lausannois écope d’une peine pécuniaire de 1500 francs avec sursis et devra payer les 9000 francs de frais de procédure.

Une vague de vandalisme antipub sur plus de 250 caissons publicitaires avait touché la région lausannoise entre 2020 et 2021.

Il avait défrayé la chronique l’an dernier à la suite de son arrestation . Ce jeune de 26 ans était accusé d’avoir brisé des caissons publicitaires dans le sud de Lausanne en mai 2021. La police l’avait arrêté sur les lieux du vandalisme et l’avait alors placé en détention afin de déterminer s’il était l’auteur d’autres déprédations. En effet, entre janvier 2020 et mai 2021, pas moins de 252 panneaux publicitaires vitrés avaient été brisés dans la région lausannoise, selon la Société générale d’affichage (SGA), propriétaire de ces boîtes.

Le jeune homme a finalement été reconnu coupable de dommages à la propriété et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, rapporte «24 heures» lundi. Et cela pour «seulement» trois caissons. Il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 1500 francs, assortie d’un sursis de deux ans ainsi qu’à 9000 francs de procédure. Le procureur a tenu compte des regrets formulés par le prévenu et du fait qu’il a participé au remboursement des dégâts causés. En janvier dernier, le procès du jeune militant avait été ajourné, parce qu’il avait tenté de trouver un arrangement avec la SGA pendant l’audience en proposant ses services pour des travaux d’intérêt général.