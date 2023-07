Jeune motard de 21 ans gravement blessé à Corbeyrier

Un grave accident s’est produit jeudi en début de soirée sur la route de l’Hongrin, sur le territoire de la commune de Corbeyrier (VD). «Selon les premiers éléments recueillis sur place, le motard montait en direction de La Lécherette et l’automobiliste descendait en direction de Corbeyrier. Dans une courbe, un choc s’est produit entre les deux véhicules», écrit la police cantonale dans son communiqué vendredi.

Le motard est un jeune de 21 ans domicilié en Valais. Il a été grièvement blessé et a été héliporté à l’hôpital par la Rega. La route est restée fermée pendant près de six heures pour les besoins de l’intervention de police, qui lance un appel à témoins. «Toute personne en mesure de fournir des renseignements sur le comportement routier de ces usagers peu avant cet accident est priée de contacter le 021 333 5 333 ou de contacter le poste de police le plus proche», communique-t-elle.