Rosie Frater-Taylor pépite du folk/jazz au Cully Jazz

Rosie Frater-Taylor : Jeune pépite du crossover folk/jazz au Cully Jazz

La guitariste et chanteuse londonienne Rosie Frater-Taylor sera à découvrir avec son album «Bloom» le dimanche 3 avril 2022.

Le Cully Jazz vivra dès son premier week-end un moment riche en émotions avec Rosie Frater-Taylor. Celle qui est attendue le dimanche 3 avril 2022 sur la scène Next Step n’en finit plus d’enflammer la critique depuis la sortie en 2018 de son premier album, composé et enregistré entièrement chez elle, «On My Mind». Depuis, la chanteuse à la voix douce de 22 ans a publié «Bloom». Un disque dont elle égrainera les morceaux, entre jazz et folk teintés de pop, de soul et de r’n’b, accompagnée par un batteur et un bassiste. Qu’on se le dise, durant son live, la Londonienne va en scotcher plus avec son jeu de gratte. «Je n’ai jamais connu quelqu’un qui a une telle connexion avec sa guitare», s’était ému Jimmy Page de Led Zeppelin après avoir vu la musicienne.