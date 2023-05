Jeune retraitée et enceinte, Ashleigh Barty donne de ses nouvelles

Ashleigh Barty coule des jours heureux depuis la fin de sa carrière sportive, annoncée en mars 2022. AFP

La réalité du sport de haut niveau est ainsi faite qu’une icône chasse l’autre, même lorsque celle qui s’en va paraît irremplaçable. Le tennis masculin a repris son cours après l’absence de Roger Federer, avec ce qui fait son charme: ses enjeux, ses rivalités, ses histoires, ses chouchous et ses têtes de turc… Idem chez les dames, où Iga Swiatek s’est accommodée du trône libéré par Ashleigh Barty.

L’Australienne, appréciée pour sa bonhomie, avait créé la sensation en annonçant sa retraite sportive en mars 2022, à seulement 25 ans et alors qu’elle occupait la place de No 1 mondiale. Depuis, elle n’a pas franchement eu le temps de s’ennuyer. Entre l’écriture de son autobiographie - intitulée My Dream Time - parue en novembre, le mentorat de jeunes talents australiens – à l’image d’Olivia Gadecki – ou la pratique du golf, son quotidien s’est révélé bien rempli. Elle a également beaucoup voyagé, à travers l’Australie et à l’étranger, à la fois pour son plaisir personnel et les besoins de sa fondation. «Il y a eu des périodes où j'avais l'impression de n'avoir aucune idée de ce que je faisais et puis il y en a eu d'autres où j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas assez d'heures dans la journée», indique-t-elle au cours d’un entretien avec The Guardian.

Mentor des talents australiens

La triple lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2019, Wimbledon 2021, Open d’Australie 2022) a été contrainte de ralentir la cadence depuis le début de l’année, en raison d’un heureux événement: elle et son conjoint - Garry Kissick - attendent leur premier enfant. «Notre monde et notre avenir ont basculé, confie-t-elle au média britannique. Cela a été un défi. Mais c'est aussi une expérience unique et, probablement, tout ce que j'aurais pu demander.»

Installée à Brisbane, Ashleigh Barty admet une pointe de nostalgie en repensant à sa carrière: «Ce qui me manque le plus, c'est probablement le frisson du combat avec Tyzz (ndlr: Craig Tyzzer, son ancien entraîneur), le fait de s'asseoir ensemble et de trouver un moyen de déstabiliser complètement notre adversaire. C'est ce que j'aimais le plus: le côté tactique du jeu et la possibilité de mettre l'adversaire mal à l'aise grâce à mes compétences et à mes armes.»

Elle n’a toutefois pas coupé le lien avec son sport de prédilection puisqu’elle a fondé - avec ses anciens coaches Craig Tyzzer et Jason Stoltenberg - un cabinet de conseil dédié aux talents prometteurs de son pays. Par ailleurs, l’Australienne maintient son engagement auprès des communautés autochtones, elle qui possède des origines aborigènes. «Je m’apprête à prendre un peu de recul pour devenir mère et passer du temps avec ma petite famille, mais le soutien aux peuples autochtones restera toujours une priorité pour moi», martèle-t-elle encore au Guardian.