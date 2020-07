Bulgarie

Jeune Suisse retenu 40 heures dans une cellule d’aéroport

Un vacancier helvétique de 18 ans a vécu une grosse mésaventure à Sofia parce que son passeport était échu depuis deux semaines.

Le soleil, la plage, de bons petits plats…Pascal T. ne rêvait que de ça en entamant son voyage vers la Grèce, fin juin, accompagné de six amis. Or une inattention de sa part est venue lui gâcher ses vacances. Le jour du départ, le Suisse de 18 ans s’est rendu compte que son passeport était échu depuis deux semaines, rapportent «Doppelpunkt» et «Sonntag».