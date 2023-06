France: Jeune tué par balle: un policier en garde à vue, des incidents à Nanterre

Dans la vidéo, on entend «tu vas te prendre une balle dans la tête», sans que l’on puisse attribuer cette phrase à quelqu’un en particulier. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. La victime, Naël M., 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte, malgré l’intervention du Samu.