Jeune tué par un policier: «J’ai mal à ma France», dit Mbappé

«J’ai mal à ma France», a réagi mercredi la star du Paris SG et capitaine des Bleus Kylian Mbappé, au lendemain de la mort du jeune Naël, tué par un policier à Nanterre (France) après un refus d’obtempérer . «J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour les proches et la famille de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt», a indiqué Mbappé, sur son compte Twitter.

Ce n’est pas la première prise de position sur le sujet des violences policières de Kylian Mbappé: en novembre 2020, il avait notamment réagi au passage à tabac du producteur de musique noir, Michel Zecler, par des policiers à Paris, dénonçant «une vidéo insoutenable» et «des violences inadmissibles».

La situation est «dramatique»

Un autre international français, le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé, a également réagi, mardi soir: «Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique».

«Tu vas te prendre une balle dans la tête»

Dans la vidéo, on entend «tu vas te prendre une balle dans la tête», sans que l’on puisse attribuer cette phrase à quelqu’un en particulier. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. La victime, Naël M., 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte au thorax.