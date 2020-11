«Mon fils de 16 ans mangeait une pizza avec un ami quand ils ont été interpellés par une bande de jeunes qui leur ont demandé de quel quartier ils venaient, raconte une maman. Ils ont répondu ‘Avanchets’ et là, il y a eu un déchaînement de violence. Les deux ont fini à l’hôpital, mon fils avec une plaie de 20 cm sur le crâne et son camarade avec une main brisée.»

Samedi soir, sur le coup des 21h45, les forces de l’ordre confirment être intervenues non loin du carrefour du Bouchet et du centre commercial de Balexert. «Une dizaine de jeunes qui mangeaient dans un parc ont été approchés par une vingtaine d’adolescents venant d’un autre quartier et roués de coups à l'aide de barres de fer et de béquilles», précise Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Deux personnes ont été blessées, dont une grièvement, ajoute-t-il. Elles ont été prises en charge par des ambulances.