Foyer de Mancy (GE) – Jeunes autistes maltraités: un audit détaille les dérives

Un «mauvais départ»

Les deux experts mandatés par le DIP relèvent un «mauvais départ» dans un «contexte de forte demande et de pénuries de places»: une ouverture en 2018 «sous pression», une absence de projet institutionnel, des locaux inadaptés et vétustes, et une équipe pas assez formée et nombreuse pour la prise en charge de ces pensionnaires. Le rapport met en exergue des problèmes de communication, qui était «désordonnée et peu structurée». Des lacunes observées à l’interne du foyer, mais plus largement au sein de l’OMP.