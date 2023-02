Criminalité: Jeunes délinquants toujours dangereux: les interner ne plaît pas aux élus

En 2009, à 16 ans, Kris V. avait tué une ado de 17 ans au Tessin. Après quatre ans de prison, il avait été placé dans une clinique «à fins d’assistance», d’où il s’était évadé . S’il avait pu le faire, c’est en partie parce que la loi ne permet pas d’interner de façon très stricte un adulte qui a commis un crime alors qu’il était mineur. Le conseiller aux États Andrea Caroni (PLR/AR) a proposé de la durcir . Or sa proposition a été rabotée au fil du processus législatif et, mercredi, elle a été refusée à 7 voix contre 5 par la commission des affaires juridiques des États.

Le Conseil fédéral y était pourtant favorable. Il avait entamé des travaux et, après des avis négatifs, notamment de psychiatres (lire encadré), il avait tenté un compromis en restreignant le projet seulement aux cas d’assassinats. Oui, il faut pouvoir interner plus strictement un adulte considéré comme dangereux, même si sa faute remonte à quand il était mineur et même au-delà de l’âge de 25 ans, la limite légale actuelle.