Selon le sondage, 12% des plus de 50 ans ont déjà été vaccinés.

Selon un sondage Link réalisé auprès de 1172 personnes, seuls 28% des 18-34 ans sont fermement décidés à se faire vacciner et 20% sont enclins à le faire. Un tiers des personnes âgées de 35 à 50 ans et près de la moitié des personnes au-dessus de 50 ans souhaitent se faire vacciner. Si l’on considère l’ensemble de la population adulte, 56% souhaitent «certainement» ou «plutôt» recevoir le sérum.

Dépistage plébiscité chez les jeunes

Outre un fossé générationnel, un fossé national se dessine également. La volonté de se faire vacciner est plus faible en Suisse romande (23%) qu’au Tessin (41%) et qu’en Suisse alémanique (43%). L’incertitude sur le fait de se faire piquer ou non est également élevée en Romandie.