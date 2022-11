étude: Emplois à durée limitée, le lot des jeunes et des étrangers

L’agriculture et la sylviculture sont les secteurs les plus concernés par le phénomène.

Le taux de salariés qui sont employés avec un contrat à durée déterminée augmente en Suisse: en 2010, il était de 7,2%, mais en 2020, le taux était passé à 8,1%. Ce sont encore 3% des salariés qui ont un CDD de moins d’un an et 1,5% de moins de six mois. C’est ce qui ressort de l’analyse de l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui a comparé l’évolution des données en dix ans.

«Ce sont de loin les jeunes de 15 à 24 ans qui occupent le plus souvent un emploi de courte durée (13,4%), cette proportion n’étant que de 3% chez les 25-39 ans et de moins de 2% chez les 40 ans et plus», note l’OFS. En termes de secteur, c’est dans celui de l’agriculture que le taux est le plus élevé, notamment en raison des contrats de saisonniers, suivi de l’hébergement et de la restauration.