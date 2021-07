Suivi psy - Jeunes Fribourgeois germanophones moins bien traités

Réponse de l’Exécutif fin août

En mai, le Conseil d’Etat a annoncé la mise en place d’un « Plan de soutien jeunesse » , qui devra it entre autre proposer dès la fin de l’été un modèle de gestion de la problématique de la j eunesse d ans la période postcovid . P orte-parole du réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) , Battiste Cesa assure que «l a question de la prise en charge des jeunes patients alémaniques fait l'objet d’une attention particulière du Grand Conseil et du Conseil d’Etat » . La Direction de la santé et des affaires sociales fribourgeoises (DSAS) travaille sur un projet de réponse aux inquiétudes des parlementaires. Celui-ci sera présenté fin août.