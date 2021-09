Genève : Jeunes interpellés après des tirs de fusées sur la police

Deux suspects ont passé près de trois semaines en préventive. Entre fin juillet et début août, ils auraient pris pour cible des agents, des pompiers et des passants avec des feux d’artifice.

Si le 1er Août est censé être une fête, il y a un mois, cela avait été l’occasion pour certains de célébrer la violence. Policiers et pompiers, notamment, avaient essuyé des tirs de feux d’artifice. Deux Suisses ont été interpellés le 10 août et placés durant une vingtaine de jours en prison préventive. Le principal suspect, âgé de 18 ans, est accusé d’avoir visé les forces de l'ordre, des sapeurs mais aussi des passants, entre le 31 juillet et le 2 août. Il aurait aussi insulté des agents et mis le feu à des containers. L’homme est par ailleurs poursuivi pour d’autres faits d’escroquerie et de vol, révèle la «Tribune de Genève». Le second suspect aurait agi de concert avec le premier prévenu.