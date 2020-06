Licenciement

Jeunes mamans pas protégées davantage

Une initiative proposait d’étendre de 16 à 32 semaines la protection contre le licenciement lors du retour au travail après le congé maternité. Elle a été refusée vendredi par une commission du National.

Concilier vie professionnelle et familiale

Cette mesure doit permettre de mieux concilier vie professionnelle et familiale, indique la Bernoise dans son texte. Elle a déjà fait ses preuves dans les administrations fédérales, cantonales et communales et devrait être possible dans toutes les entreprises.