Genève : Jeunes médecins inquiets face à la clause du besoin

Alors que le Canton s’apprête à limiter l’ouverture de cabinets médicaux cet automne, les praticiens en formation tirent la sonnette d’alarme. Ils réclament un assouplissement.

Les jeunes médecins genevois craignent pour leur avenir. En cause: la réintroduction dès le 1er octobre au bout du lac de la clause du besoin . Cette mesure de régulation vise à limiter l’ouverture de nouveaux cabinets médicaux pour contenir la demande et limiter les coûts de la santé. Comme le relate lundi la « Tribune de Genève », l’Association des médecins d'institutions de Genève (AMIG), qui représente les praticiens en formation, réclame notamment un assouplissement de la mesure. Celle-ci pourrait s’appliquer seulement à quelques spécialités, comme à Bâle-Ville, imagine la coprésidente de l’AMIG.

Pour un professeur membre du conseil d’administration aux HUG, qui s’exprime à titre personnel, il serait plus juste de réguler plus strictement la sortie des aînés et éviter à certains jeunes de devoir attendre de cinq à dix ans. Le médecin craint par ailleurs une pénurie dans quelques années. Un argument que réfute Adrien Bron, directeur général de la Santé, pour qui l’offre actuelle est suffisante. Il souligne que les médecins complètement formés ne sont pas concernés et que les jeunes praticiens «ont tous la garantie absolue d’avoir du travail et de bonnes conditions». Une rencontre entre les jeunes médecins et le Canton doit avoir lieu mardi. Une manifestation ou une grève pourrait être décidée pour septembre.