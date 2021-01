Entre interpellations jugées abusives, «humiliations» et «harcèlement», une lettre ouverte de 29 avocats et juristes de la Permanence juridique pour les mineurs non accompagnés accuse la police de profilage racial. Envoyée au Conseil d’Etat, la missive dénonce notamment des contrôles d’identité quotidiens accompagnés de comportements humiliants, révèle la « Tribune de Genève ».

Selon les auteurs du courrier, la situation se serait dégradée depuis la création au sein de la police, l’été passé, du Groupe vols et agressions de rue. Ce dernier est né suite à des actes de violence dans le parc des Cropettes de la part de jeunes migrants présumés, provenant essentiellement d’Afrique du nord. La lettre exige la dissolution de cette unité. Elle propose aussi la création d’une carte d’identité cantonale pour préciser le statut de mineurs non accompagnés, afin de faire cesser les interpellations jugées abusives. Selon le Conseil d’Etat, de telles requêtes ont déjà fait l’objet de discussions avec les milieux actifs dans le domaine, et trouvé des réponses. L’Exécutif devrait répondre prochainement à la Permanence juridique. Il assure par ailleurs rester attentif à la protection et à la prise en charge de ces jeunes.