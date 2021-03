Australie : Jeunes parents, ils sont tous deux condamnés par un cancer

Un Britannique et son épouse australienne ont appris, à quatre mois d’intervalle, qu’ils étaient en phase terminale d’un cancer.

Adam Graveley et sa femme Caitlin sont en train de vivre une épreuve insoutenable. Installés à Perth (Australie-Occidentale), le Britannique de 38 ans et son épouse australienne d’un an son aînée ont appris, tour à tour, une terrible nouvelle. En novembre 2020, le médecin de Caitlin lui annonçait qu’elle était atteinte d’un cancer des intestins de stade 4. Et le 4 février dernier, Adam apprenait qu’il souffrait d’un cancer du pancréas de stade 4. Les deux trentenaires se retrouvent ainsi face à une inéluctable tragédie: leurs filles de respectivement 2 ans et 4 mois vont se retrouver orphelines.