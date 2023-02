Swiss: Jeunes pauvres ou séniors fâchés, le dilemme de la CCT

Swiss : Jeunes pauvres ou séniors fâchés: le dilemme de la nouvelle CCT

Si la nouvelle CCT négociée entre Swiss et le syndicat du personnel de cabine Kapers entre en vigueur, toutes les hôtesses et tous les stewards recevront des augmentations de salaire. Mais pas tout le monde n’aura la même chose. Comme le relève « Blick » jeudi, les employés de longue date seront nombreux à refuser la nouvelle CCT. La raison: ils se sentent laissés sur le carreau au profit des plus jeunes.

Les augmentations de salaire négociées sont de 4%. Mais pour les plus bas salaires, le pourcentage est bien plus élevé. Il a en effet été décidé qu’aucun salaire d’un membre du personnel de cabine ne sera inférieur à 4000 francs par mois. Pour certains, cela représentera une augmentation de 600 francs, ou 18%. Sur les réseaux sociaux, des seniors de chez Swiss ont manifesté leur mécontentement: «Voter oui reviendrait à voter oui à la discrimination par l’âge», dit un message.

Ces employés de longue date ont donc un dilemme: soit ils votent pour la CCT et acceptent bon gré mal gré une augmentation plus faible que ce qu’ils espéraient. Soit ils la refusent et condamneront leurs plus jeunes collègues à rester des travailleurs pauvres, certains payés 3400 francs brut par mois. «Les discussions animées sont normales dans une phase de votation, mais nous regrettons le ton acerbe des réseaux sociaux», a dit à «Blick» Sandrine Nikolic-Fuss, responsable au syndicat Kapers. Le vote doit prendre fin mi-février.