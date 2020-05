Suisse

Jeunes sur le marché du travail en pleine crise

La société des employés de commerce appelle les entreprises formatrices à continuer d'employer les 15'000 futurs diplômés malgré la crise due au coronavirus.

L'expérience montre que les crises économiques frappent particulièrement les jeunes professionnels et le nombre d'offres d'emploi a reculé d'environ un quart.

Plus de 15'000 diplômés de la formation commerciale initiale se retrouvent sur le marché du travail en pleine crise du coronavirus. La société des employés de commerce appelle les entreprises formatrices à continuer de les employer, même à durée déterminée.

La décision de la Confédération, des Cantons et des partenaires de la formation professionnelle a clarifié la situation pour les 15'000 apprentis employés de commerce qui terminent leur formation cette année. Les jeunes adultes pourront obtenir leur certificat fédéral de capacité ou leur attestation fédérale de formation professionnelle malgré la fermeture des écoles et l'annulation des examens finaux dues à la crise du coronavirus.

Offres d'emploi: recul d'un quart

Les notes d'expérience, globales et différenciées, remplacent les examens scolaires et en entreprise. Elles permettent d'évaluer si les apprentis ont fait leurs preuves dans leur travail quotidien et de quelle manière.