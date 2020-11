Lausanne va mettre trois salles de gym à disposition des jeunes entre 9 et 15 ans. «Compte tenu de la situation exceptionnelle, la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers a décidé d’offrir aux plus jeunes la possibilité de se réunir autour de pratiques sportives récréatives durant le week-end», a indiqué la Ville vendredi. Supervisées par des moniteurs, ces activités sportives auront lieu au Collège du Belvédère dès samedi. Deux salles seront réservées aux 9-11 ans le samedi et le dimanche pour du foot ou du basket de 14 à 18 h. Les 12-15 ans, eux, pourront s’adonner au sport le vendredi de 18 à 21 h.