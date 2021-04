Olympisme : Jeux de Tokyo: incertitude sur la présence du public

Les organisateurs des prochains JO n’ont pas encore décidé si l’événement se déroulera à huis clos. Et les athlètes seront testés quotidiennement.

Le public venant de l’étranger est d’ores et déjà interdit à cause de la pandémie. Et Tokyo et trois autres départements japonais sont depuis dimanche placés sous un troisième état d’urgence face à l’augmentation des cas de Covid-19, qui impose que les manifestations sportives se déroulent à huis clos.