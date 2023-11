Jeux olympiques d'hiver: Comme la Suisse et la France, la Suède veut les JO 2030

Une première depuis 1912

Dans le cadre de ce dossier, Stockholm constituerait le lieu principal des Jeux d’hiver 2030, mais d’autres sites du centre du pays, dont Falun, Are et Ostersund, seraient aussi retenus. Dimanche, le ministre suédois des Sports, Jakob Forssmed, a évoqué auprès de l’agence TT la possibilité d’en inclure d’autres en Lettonie et en Norvège, sans plus de précisions.