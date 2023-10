JO: Le CIO favorable à une double attribution pour 2030 et 2034

Le CIO, avec ici son président Thomas Bach, souhaite attribuer simultanément les JO d’hiver 2030 et 2034.

Le CIO devrait attribuer conjointement l’an prochain deux éditions des JO d’hiver, celles de 2030 et 2034, si les hôtes potentiels remplissent tous les critères dans l’intervalle, ont décidé dimanche les membres de l’instance réunis à Bombay.

Cette double attribution, à l’image de la désignation simultanée en 2017 de Paris et Los Angeles pour les Jeux d’été de 2024 et 2028, était envisagée depuis l’an dernier et a été formellement approuvée par la 141e session.