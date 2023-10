Les Jeux olympiques d'hiver de retour en Suisse dès 2026?

Saint-Moritz, Innsbruck et Yanqing seraient les options envisagées pour accueillir le bobsleigh, la luge et le skeleton lors des JO 2026.

Alors que l'organisation des Jeux olympiques de Milan - Cortina d’Ampezzo 2026 commence à prendre forme, un élément reste au point mort. L’ancienne piste Eugenio Monti n’est pas en état d’accueillir les courses de bobsleigh, de luge et de skeleton, et aucun projet de rénovation n’a été reçu par l’organisme.

Selon les informations du site Inside the Game, repris par Le Dauphiné Libéré, le parti écologique italien aurait contesté une possible reconstruction de la piste pour des questions environnementales. Ce dernier pousserait le pays à accepter l’offre du maire d’Innsbruck Georg Willi, qui a proposé d'accueillir les disciplines en question. La station autrichienne a notamment organisé les Mondiaux de bobsleigh et de skeleton en 2016.