Microsoft finalise le rachat d'Activision Blizzard

Le jeu «Call of Duty» est aussi accessible sur mobile.

Microsoft a annoncé vendredi la finalisation de l’acquisition de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, quelques heures après avoir reçu le feu de l’Autorité britannique de la concurrence (CMA). Propriétaire des consoles Xbox, Microsoft glisse dans son escarcelle un poids lourd des jeux vidéo, éditeur des titres à succès «Call of Duty», «Diablo» et «Candy Crush». C’est le dernier chapitre d’une saga qui dure depuis janvier 2022, Microsoft étant parvenu à surmonter l’opposition initiale de régulateurs britanniques et américains à cette opération à 69 milliards de dollars.