Fuite d’infos sur une future console Xbox Series X prévue en 2024

L’appareil, qui devrait être aussi puissant que l’actuelle Xbox Series X, aura la particularité d’être de forme circulaire et d’être dépourvue de lecteur de disques. Outre un espace de stockage SSD de 2 To, la machine devrait intégrer une connectivité Wi-Fi 6E pour de «meilleurs débits, un temps de latence plus faible et une meilleure atténuation des interférences» et du Bluetooth 5.2 pour une «meilleure expérience des accessoires». Microsoft évoque aussi une alimentation électrique réduite de 15%, un port USB-C sur la face avant et un prix similaire de 499 dollars pour cette future console. Sa commercialisation serait prévue entre septembre et décembre 2024.