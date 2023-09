L’app de discussion Discord ajoute une corde à son arc sur Xbox

Disponible depuis un an sur les consoles Xbox , le service de conversation Discord vient de commencer à déployer une nouvelle fonctionnalité qui était attendue par ses utilisateurs. Prisée des joueurs, la plateforme de messagerie leur permet désormais de streamer des parties de jeux vidéo à leurs amis depuis une console Xbox Series X, Xbox Series S ou encore une Xbox One, comme il est déjà possible de le faire depuis un PC ou un mobile.

Pour activer cette nouvelle option jusqu’ici réservée aux membres Xbox Insiders, il suffit d’associer son compte Discord à la Xbox, si ce n’est pas déjà fait, puis de se rendre dans l’onglet «Groupes et conversations», de sélectionner le canal Discord et de streamer la session de jeu vidéo en sélectionnant «Diffuser votre partie». À noter que Discord réserve une meilleure qualité de streaming vidéo (jusqu’à une résolution HD 1080p) pour les abonnés Nitro. Contrairement au streaming via un PC, la diffusion via une Xbox ne permet donc pas de streaming en résolution 4K.