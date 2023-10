Une Coupe du monde d’e-sport bientôt en Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a annoncé lundi qu’elle organiserait une Coupe du monde d’esport annuelle à partir de 2024, qui rassemblera «les jeux les plus populaires au monde (...) et offrira la plus grande dotation de l’histoire» en la matière.

«Devenir le premier centre mondial» du gaming

«La Coupe du monde d’esport est une étape naturelle dans le projet de l’Arabie saoudite de devenir le premier centre mondial des jeux vidéo et de l’esport», a déclaré dans un communiqué le prince héritier Mohammed ben Salmane, connu pour être un adepte de Call of Duty (jeu de tir en vue subjective ayant pour thème la guerre).

Le tournoi «comprendra les jeux les plus populaires au monde, tous genres confondus, et offrira la plus grande dotation de l’histoire de l’esport», ajoute le communiqué, sans donner plus de précision. Les détails de la future Coupe du monde seront rendus publics au début de l’année prochaine.