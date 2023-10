Sony dévoile une PlayStation 5 plus compacte pour les fêtes

Sortie en novembre 2020, la PlayStation 5 vient de subir une cure d’amaigrissement. Sony a officialisé mardi le lancement en novembre d’un nouveau modèle plus compact décliné en deux versions: un modèle standard avec lecteur de disque et un autre sans (Édition Digitale). La firme nippone explique que la nouvelle machine arrive dans une forme plus petite tout en conservant ses performances. Son volume a en effet été réduit de 30% et son poids respectivement de 18% et de 24%, en comparaison aux précédents modèles. Sur la balance, la PS5 va donc désormais peser 3,2 kg dans sa version classique et 2,6 kg pour sa déclinaison Édition Digitale.