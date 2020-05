Actualisé il y a 57min

Jeux vidéos et jeux d’argent: mise en garde contre un risque de dérives

Une étude montre que la frontière entre les jeux vidéos et d’argent tend à devenir de plus en plus floue.

Keystone

Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les jeux d'argent en 2019, environ un joueur sur dix rapportait des problèmes en lien avec les jeux d’argent en ligne (loterie, paris sportifs, etc), selon une étude réalisée par le Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA) et Addiction Suisse, dont les résultats ont été publiés mardi.

Ils craignent que la situation n’empire avec la nouvelle législation. Afin d'attirer une nouvelle clientèle, plus jeune et susceptible de développer une addiction, des passerelles de plus en plus marquées se construisent entre jeux d'argent et jeux vidéos, empruntant l’une à l'autre des techniques de monétisation, dénoncent les auteurs de l'étude.

Faussement gratuit

Les jeux vidéo «gratuits» utilisent ainsi des techniques de manipulation pour pousser les joueurs à dépenser de l’argent, expliquent-ils. Il faut par exemple payer, souvent à coups répétés de petites sommes, pour passer des niveaux et avancer dans le jeu. Les montants engagés varient, précisent les auteurs de l'étude. Ils peuvent aller d'une vingtaine de francs par année à 500 francs par mois pour un jeu comme Candy Crush Saga.

Face à la situation, le rapport recommande plusieurs actions de sensibilisation. Enfants et adolescents doivent notamment être sensibilisés aux dangers des microtransactions dans le cadre des jeux vidés en ligne. L'étude s'est déroulée en plusieurs étapes. Plus de 2000 personnes de toute la Suisse, âgées de 18 à 79 ans, ont répondu à un questionnaire en ligne en 2018. Et dix longs entretiens ont été réalisés début 2019.

Attention aux données La Fédération romande des consommateurs s’est jointe à la mise en garde. Son axe: l’utilisation par les plateformes des données des joueurs. «Cette utilisation des données personnelles du joueur à des fins marketing peut prendre plusieurs formes. Par exemple, Activision, l’éditeur du célèbre jeu «Call Of Duty», a obtenu un brevet aux Etats-Unis permettant d’utiliser les données des joueurs afin de stimuler les micro-transactions. Si un joueur consulte souvent la page d’une arme qu’il n’a pas, le système le fera jouer plusieurs fois contre des adversaires plus forts que lui et qui possèdent cette arme. Constatant qu’il perd systématiquement contre cette arme, il finira très probablement par se l’acheter», mentionne le communiqué. «En Suisse, il n’existe à l’heure actuelle pas de cadre légal des jeux vidéo, la régulation de ce marché étant laissée à la branche, qui se contente d’une information lacunaire à destination des joueurs», regrettent les trois associations.