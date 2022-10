Football: Jhonatan fait une des boulettes de l’année

Sa tentative pour courser la balle et en changer la trajectoire n’a rien changé. Le gardien a accusé le coup quelques secondes avant de se relever. Ce goal a donné l’avantage à Benfica, qui en a inscrit encore deux de plus pour se mettre à l’abri. Le club lisboète mène le championnat après neuf journées. Il compte 25 points, trois de plus que Porto.