Thurgovie : Jihadiste privé d’entrée en Suisse pour longtemps

Celui qu’on a surnommé le «jihadiste d’Arbon» ne pourra plus entrer légalement en Suisse et dans l’espace Schengen.

Il y a un peu plus d’un an, on apprenait que celui qui a défrayé la chronique sous le surnom de «jihadiste d’Arbon» allait être privé de son passeport suisse et de sa nationalité. Le «Tagblatt» rapporte qu’il est expulsé du pays et qu’il est interdit d’entrée en Suisse et dans tout l’espace Schengen pour une durée indéterminée. L'Office fédéral de la police (FedPol) a publié une décision en ce sens à la fin de l’année 2021. L’homme, âgé de 28 ans, a été naturalisé en 1998 à l’âge de quatre ans et a ensuite été binational suisse et turc jusqu’à ce que la nationalité suisse lui soit retirée en 2021. Il a grandi à Arbon (TG), où il était considéré comme bien intégré. Il a fait un apprentissage et s’est également engagé dans des associations. Mais à un moment donné, le jeune homme s’est radicalisé et est devenu un missionnaire musulman pour «Lies !» une organisation qui distribuait des corans.