Roland-Garros 2023: Jil Teichmann quitte déjà Paris

62 fautes directes!

L’expérience d’Errani

À observer Sara Errani (73e) depuis les premiers rangs du petit court 6, l’obstacle n’avait pourtant vraiment rien d’insurmontable pour Teichmann. La vétérante italienne de 36 ans, à la mécanique de service douteuse et au manque de puissance flagrant, n’a plus rien à voir avec la fille qui fut finaliste à la Porte d’Auteuil en 2012 (Sharapova) et la 5e meilleure joueuse du monde à cette époque. Mais la native de Bologne est une guerrière, une vraie, et avec ses armes, elle a toujours fait jouer le coup de trop à une Suissesse en crise pour mieux laisser les fautes arriver. La roublardise à l’état pur.