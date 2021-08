États-Unis - Une présentatrice de Fox News charge Jill Biden

Après quatre années de relative accalmie, les tensions sont à nouveau très vives entre la Maison-Blanche et la chaîne conservatrice Fox News. Le week-end dernier, lors de l’émission Fox & Friends, les différents intervenants débattaient de la crise en Afghanistan et de la cote de popularité de Joe Biden en chute libre. Un journaliste a notamment estimé que la manière dont le président américain gérait le conflit avait un impact négatif sur l’image des États-Unis dans le monde.

L’animatrice Rachel Campos-Duffy a acquiescé avant de se lancer dans une tirade visant Jill Biden: «Qui sont les gens responsables d’avoir mis une personne aussi incompétente – et franchement aussi fragile mentalement – à ce poste?» a commencé la présentatrice, montrant notamment Barack Obama du doigt. «En tant que femme de politicien, je ne peux m’empêcher de penser à Jill Biden. Personne ne connaissait mieux son état de santé (ndlr: du président) que le Dr Jill Biden. La chose la plus patriotique qu’elle aurait pu faire (…) aurait été de ne pas le laisser se présenter à l’élection dans l’état mental où il se trouve. Je pense qu’elle a laissé tomber le pays, elle aussi», a estimé la quinquagénaire.

Rachel Campos-Duffy est l’épouse de Sean Duffy, ancien député républicain du Wisconsin qui travaille aujourd’hui également pour Fox News. Les propos de la présentatrice ont fait bondir le porte-parole de Jill Biden: «C’est écœurant. Rachel Campos-Duffy et Fox News peuvent faire mieux et les téléspectateurs méritent mieux. J’espère qu’ils s’excuseront auprès de la Première Dame et laisseront ce genre de propos dans la poubelle, où ils doivent être», a tempêté Michael LaRosa sur Twitter.