Jill encore victime d’une fausse couche

Coup dur : Jill Vandermeulen encore victime d’une fausse couche

L’ex-candidate de la «Star Academy» a perdu le bébé qu’elle attendait. Ce n’est pas la première fois qu’elle vit ce drame.

Le sort s’acharne sur Jill Vandermeulen. L’ancienne candidate de la «Star Academy» a de nouveau subi une fausse couche. Dans une story Instagram publiée lundi 17 janvier 2022, la youtubeuse belge de 34 ans, enceinte de son quatrième enfant, a raconté le drame qu’elle a vécu durant son hospitalisation, tout en donnant des conseils à celles qui pourraient vivre la même épreuve. «Info importante. En cas de perte de votre grossesse, si la fausse couche n’est pas spontanée, vous pouvez (en Belgique) demander un curetage à votre gynécologue. Ici, l’option m’a tout de suite été proposée», a-t-elle confié, avant d’ajouter sur le réseau social : «Il s’agit certes d’une hospitalisation avec anesthésie générale, donc pas facile, mais une analyse de l’embryon pourra être faite afin d’obtenir des réponses. Pour vivre le deuil plus sereinement et surtout pour prendre des mesures médicales par la suite, c’est une option qui a des avantages. Si vous êtes un jour dans cette situation (ce que je ne souhaite à personne), discutez en directement avec votre médecin.»

Ce n’est pas la première fois que celle que l’on surnomme Silent Jill vit ce genre de drame. En juillet 2021, elle avait découvert avec effroi que le cœur du bébé qu’elle attendait ne battait plus, lors de sa seconde échographie. «Nue, les jambes écartées, une sonde dans le vagin, mon monde s’écroule autour de moi, avait-elle raconté à ses fans. Sous le choc, j’ai l’impression que les minutes durent une éternité et je ne dis mot. Et puis je craque, je panique, je fonds en larmes toujours nue sur cette table avec ce satané masque sur ma bouche qui m’empêche de respirer entre chaque sanglot.»