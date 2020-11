La lune de miel aura été de courte durée pour Mikayla et Anthony Bishop, mariés le 31 octobre à Cincinnati (Ohio). Deux semaines après la noce, 32 de leurs 83 invités sont positifs au coronavirus, dont trois de leurs grands-parents, deux ayant dû être hospitalisés. Les deux tourtereaux, qui sont aussi tombés malades, pensaient pourtant avoir tout fait juste: ils avaient fait passer leur liste d’invités de 200 à 85, disposé des masques et du gel désinfectant à l’entrée de la salle et avaient placé les tables à bonne distance les unes des autres.