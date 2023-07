Jimin de BTS reçoit une guitare de Ryan Gosling

Si l’acteur canadien de 42 ans a fait ce cadeau à Jimin, c’est parce que, dans le film, Ken porte une tenue similaire à celle du chanteur dans le clip «Permission to dance» de BTS. Dans une vidéo postée le 19 juillet 2023, sur le compte Instagram du film «Barbie», le Canadien avait reconnu que son personnage avait peut-être volé le style du musicien. «Bonjour Jimin, c’est Ryan Gosling. J’ai remarqué que ta tenue dans «Permission to Dance» est la même que ma tenue de Ken dans «Barbie». Je dois reconnaître que c’est toi qui l’as portée en premier et le mieux. Il y a un code tacite chez les Ken qui veut que si l’on mord dans le style d’un autre Ken, on doit lui donner son bien le plus précieux», expliquait-il. «J’espère que tu accepteras la guitare de Ken comme mon humble offrande. De plus, Ken ne joue pas vraiment de toute façon, alors… elle sera bien meilleure entre tes mains», concluait Ryan Gosling.