Quelques jours après avoir contracté une entorse à la cheville et serré les dents lors du match 1, l’ailier a sorti la partie de sa carrière au meilleur moment dimanche: 45 minutes sur 48 possibles pour 40 points, 11 rebonds, 13 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres! Le tout à 14/20 aux tirs et sans avoir tenté une seule fois sa chance derrière l’arc. M-O-N-S-T-R-U-E-U-X.