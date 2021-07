États-Unis : Jimmy Carter et sa femme Rosalynn fêtent leurs 75 ans de mariage

L’ancien président américain Jimmy Carter et son épouse Rosalynn se sont connus à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Ce mercredi, ils ont fêté leurs 75 ans de mariage.

Getty Images via AFP

Jimmy et Rosalynn Carter se sont mariés le 7 juillet 1946.

L’ancien président américain Jimmy Carter, qui occupa la Maison Blanche de 1977 à 1981, et son épouse Rosalynn ont fêté, mercredi, leurs noces d’albâtre, célébrant 75 ans de mariage.

Jimmy Carter, âgé de 96 ans et plus vieux président américain encore en vie, et Rosalynn, 93 ans, vivent dans la petite ville de Plains, en Géorgie, depuis leur départ de Washington.