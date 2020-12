Hong Kong : Jimmy Lai renvoyé en prison en attendant son procès

Le magnat pro-démocratie, accusé par Pékin de «collusion avec des puissances étrangères», n’a pas obtenu sa libération sous caution jeudi à l’issue d’une audience devant la plus haute instance judiciaire de Hong Kong.

Jimmy Lai a été renvoyé en prison jeudi à l’issue d’une audience devant la plus haute instance judiciaire de la ville, suivant ainsi suivi les réquisitions du parquet qui ne souhaitait pas sa libération sous caution.

Le magnat pro-démocratie, très critique à l’encontre de Pékin, est l’une des personnalités hongkongaises les plus connues à être visée par la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin pour rétablir le calme dans le territoire après plus de six mois de manifestations en 2019.