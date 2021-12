K-pop : Jin de BTS fait un carton avec sa danse du thon

L’artiste sud-coréen a sorti pour s’amuser «Super Tuna». À son grand désespoir, le titre et sa chorégraphie sont en train de devenir viraux.

Jin, membre du plus célèbre boys band de la planète , a célébré ses 29 ans le samedi 4 décembre 2021. Pour marquer le coup avec ses fans, il a publié le jour de son anniversaire un morceau humoristique d’un peu plus d’une minute intitulé «Super Tuna» (ndlr: «superthon» en français). Dans ce titre, il chante son amour pour la pêche, tout en indiquant qu’entre le maquereau, le requin et le thon, c’est le dernier qu’il préfère attraper. Dans la vidéo qu’il a postée, le membre de BTS, groupe aux 23 records dans le «Guinness Book », délivre une chorégraphie décalée où il mime la réaction d’un poisson devant l’appât de la canne à pêche.

La danse de Jin, sur un rythme trot entraînant, est depuis lors devenue virale sur TikTok. Au grand dam du Sud-Coréen qui, au travers de la plateforme Weverse, a demandé à ses fans de ne plus participer au challenge #SuperTuna, hashtag qui cumule déjà plus de 9 millions de vues. «Cette chanson n’a qu’un seul verset. Si elle prend trop d’importance, il faudra que je la prolonge, la complète. Alors arrêtez», a-t-il plaisanté.

Pour l’anecdote, le clip de «Super Tuna» a été tourné sur une plage à Los Angeles, en Californie, en marge des shows Permission to Dance On Stage de BTS au SoFi Stadium. Les quatre concerts des garçons, les 27 et 28 novembre et 1er et 2 décembre 2021, ont affiché complet avec 214’000 billets vendus. Ils ont rapporté la bagatelle de 33,3 millions de dollars.