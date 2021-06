George Sear incarne un être humain attiré par un autre être humain

Je n’ai pas fait comme lui, J’ai développé mon personnage à ma façon. J’ai d’abord composé une chanson dans la peau de Benji, que j’ai d’ailleurs présentée lors de mon audition pour le rôle. Je crois que cela m’a aidé à entrer dans sa tête parce qu’il s’exprime à travers la musique. Ensuite, Michael et moi avons bossé ensemble pour développer la dynamique des personnages et l’alchimie entre nous.

Je n’ai pas envie de débattre sur les différentes opinions de chacun. À mes yeux, j’incarne un être humain attiré par un autre être humain et je m’appuie sur cette connexion pour jouer le rôle. Je suis vraiment honoré de jouer ce personnage et je veux rendre justice à l’incroyable talent des scénaristes.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus chez Benji et quel aspect du personnage est le plus compliqué?

La première fois que je suis monté sur scène a été assez effrayante. Mais une fois que j’ai surmonté ce trac, pris mon pied et observé la réaction des gens, je me suis senti pousser des ailes. Surmonter ses peurs pour faire ce qu’on aime nous donne une force incroyable.

Au départ, je m’inquiétais avec toutes ces règles et tous ces protocoles sanitaires. On devait porter masque et visière, respecter la distance sociale et se gargariser avec un bain de bouche après chaque prise où l’on s’embrassait. Mais cela nous a tous rapprochés parce qu’on formait une bulle et ce système repose sur la confiance. On se faisait tester trois fois par semaine. Je suis reconnaissant d’avoir pu faire le boulot que j’aime pendant cinq mois au milieu d’une année dingue.