Blaise Bersinger : «J’irai incognito voir Tryo au Paléo»

Chaque année, des personnalités convergent vers la plaine de l’Asse. L’humoriste et comédien Blaise Bersinger en fait partie.

Deux ou trois. J’ai eu la chance d’y jouer une année. Avec La Comédie musicale improvisée, on faisait du théâtre itinérant et on jouait des spectacles à la Ruche. Il y avait de plus en plus de monde pour nous voir au fur et à mesure des soirs, c’était génial. Je me souviens avoir chanté l’air du Technopape, le souverain pontife de l’espace. Ça n’arrive qu’en impro ça.