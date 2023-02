Blackpink : Jisoo en Une de «Vogue» sans ses copines

Moins d’une année après avoir fait la Une de «Vogue Korea», Jisoo apparaît sur la couverture de «Vogue France» de mars 2023. C’est la première fois qu’une artiste de K-pop est ainsi mise à honneur dans l’Hexagone et il n’est pas étonnant que la Sud-Coréenne ait été choisie. L’artiste de 28 ans est bien plus qu’une chanteuse. Elle est également mannequin et influenceuse archipopulaire, avec près de 70 millions d’abonnés rien que sur Instagram. On rappellera aussi que la membre du célèbre girls band Blackpink a déjà fait sensation à plusieurs reprises dans le monde de la mode. Tout récemment, elle a volé la vedette aux mannequins, avec sa jupe plissée gonflée et son chemisier boutonné en tulle, lorsqu’elle a assisté au défilé Dior Haute Couture printemps-été 2023 à Paris.