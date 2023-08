Le pape François accueilli par 200’000 fidèles à Fatima

À bord de sa «Papamobile», Jorge Bergoglio s’est livré à un long bain de foule sur l’esplanade qui entoure la petite chapelle marquant le lieu où, selon la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à trois enfants en 1917. Bénissant et embrassant de nombreux nourrissons, le pape est apparu souriant et a longuement béni les fidèles massés le long des barrières avant de réciter le chapelet avec de jeunes malades et handicapés, mais aussi six prisonniers. Quelques minutes plus tôt, le souverain pontife avait survolé la vaste esplanade du sanctuaire à bord d’un hélicoptère, dans un ciel rougi et obscurci par la fumée et la cendre provoquées par un feu de forêt à une centaine de kilomètres de là.